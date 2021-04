– On mahdollista, että täältä tulee ratkaisu ja on mahdollista, että sellaista ratkaisua ei tule. Jatkamme keskusteluja ja haemme yhteistä kokonaisuutta.

– Maa tarvitsee toimintakykyisen enemmistöhallituksen, jotta se voi pandemiaolosuhteissa isänmaan asiaa hoitaa. Tämä on hyvin vakava tilanne edelleen, Marin sanoi.

– Toivoisin, että jokainen pystyisi nyt katsomaan hieman itseään ja omaa puoluettaan laajemmalti ja näkemään tämän yhteisen ison edun, jonka edessä me kaikki olemme.

Saarikko: Keskustan usko horjuu

– Yksittäissä kysymyksissä on tapahtunut edistymistäkin.

Vihreät: Isänmaan asialla kaikki ollaan

– Ratkaisuja on tultu hakemaan, niin kuin on tultu joka aikaisempikin päivä, Ohisalo sanoi Säätytälon portailla ennen neuvotteluja.

– Vihreiden näkemys on selvä, pidetään kiinni hallitusohjelmasta. Keskellä kriisiä hallituksen täytyy olla toimintakykyinen. Isänmaan asilla kaikki ollaan ja yhteisiä ratkaisuja haetaan. Meistä ei tule jäämään kiinni, ettei täältä yhteistä näkemystä löydettäisi.

Vasemmistoliitto: "Tärkeintä on saada hyvä tulos"

– Tärkeää on puhua asioista, pientähän tämä on monen muun maan neuvotteluihin verrattuna. Tärkeintä on saada hyvä tulos.