Vladimir Putin täyttää tänään vuosia, mutta venäläismediassa asiaa ei juuri hehkuteta. Siihen on selkeä syy, sanoo professori.

Venäjän presidentti Vladimir Putin täyttää tänään 73 vuotta. Uutistoimisto Tassin mukaan kyseessä on hänen 22. syntymäpäivänsä Venäjän presidenttinä.

Venäjän valtiollisessa mediassa Putinin syntymäpäivä loistaa etusivuilla poissaolollaan. Yleensä kaikki Putinin tapaamiset ja tiedotustilaisuudet uutisoidaan isosti, joten valtion päämiehen syntymäpäivän puuttuminen suurten uutisten joukosta on poikkeuksellista.

– Syntymäpäivän hehkuttamisen puuttuminen liittyy todennäköisesti varsin vaatimattomaan sotamenestykseen Ukrainassa viimeisten kolmen ja puolen vuoden aikana, sanoo Venäjän politiikan professori Vladimir Gelman Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.

Kun Venäjä teki laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022, venäläisten odotukset olivat korkealla. Kremlissä pidätettiin henkeä odottaen, että Venäjän sotilaat marssivat Kiovan paraatissa kolmen päivän tai viimeistään kolmen viikon kuluttua. Nyt, yli kolme vuotta myöhemmin, Venäjä on hyvin kaukana tavoitteidensa saavuttamisesta Ukrainassa.

Odotukset eivät täyttyneet

Putiniin kohdistuvat odotukset sotamenestyksestä eivät kohdanneet todellisuuden kanssa.

– Putin ei voi millään mittarilla olla ylpeä menestyksestä Ukrainassa. Jopa propagandan keskellä asuvat venäläiset ymmärtävät, ettei Venäjän tavoitteita Ukrainassa ole saavutettu eikä niitä todennäköisesti saavuteta myöskään lähitulevaisuudessa. Se on fakta, jota on todella vaikeaa piilottaa, Gelman sanoo.

Tällä hetkellä Ukrainan rintamalla ollaan pattitilanteessa. Professorin mielestä tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, mutta selvää on, ettei kumpikaan osapuoli ole merkittävästi voitolla.

– En usko, että tämä pattitilanne ratkeaa lähitulevaisuudessa, koska en näe merkkejä mistään todellisista muutoksista, Gelman kommentoi.

Ikä ei paina

Gelman ei usko, että syntymäpäivän uutisoinnin vähäisyys liittyisi Putinin ikäkriisiin.

– En usko, että tässä on ongelmana Putinin ikä, koska hän ei ole läheskään vanhin tai pisimpään vallassa ollut itsevaltias.

Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on 79-vuotias ja Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukashenka 71-vuotias.

Gelman ottaa ääriesimerkiksi myös Kamerunin presidentin. 92-vuotias Paul Biya on toiminut Kamerunin presidenttinä marraskuusta 1982 lähtien.

0:46 Katso video: Vuonna 2019 Venäjän presidentti Vladimir Putin vietti syntymäpäiväänsä eräretkellä sienestäen.

Putin odottaa puhelua Kiinasta

Hakusanalla "Putin" uutinen Venäjän presidentin syntymäpäivästä kuitenkin löytyy suuremmilta uutistoimistoilta, muun muassa Tassilta kuin Interfaxilta.

Venäläismedian mukaan Putin ei pidä vapaapäiviä tai lomia ja aikoo viettää myös tämän syntymäpäivänsä töissä, operatiivisen kokouksen merkeissä Venäjän turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten kanssa.

Interfax uutisoi, että valtionpäämiehellä on tiedossa useita kansainvälisiä keskusteluja. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov totesi, että perinteisesti Putin saa syntymäpäivänään onnitteluja ulkomaisilta kollegoiltaan.

Toistaiseksi onnitteluja on tullut lähinnä muilta diktaattoreilta, kuten Valko-Venäjän Aljaksandr Lukashenkalta. Peskov ei halunnut tänään iltapäivällä kommentoida toimittajille, onko Putinin ja Trumpin syntymäpäiväpuhelusta sovittu.

Gelmanin mukaan erityisesti Kiinan johtajan Xi Jinping onnittelu olisi Putinille tärkeä, koska Venäjä on tällä hetkellä hyvin riippuvainen Kiinasta taloudellisesti.

– Venäjä on riippuvainen Kiinan öljy- ja kaasukaupasta. Kiina on tällä hetkellä sen tärkein kauppakumppani. Venäjästä tulee ajan saatossa yhä riippuvaisempi Kiinasta, Gelman kertoo.

Muita Putinia tukevia maita ovat muun muassa Iran ja Unkari, ja niiden johtajilta Putin saattaa saada syntymäpäiväonnitteluja.

Ne eivät ole kuitenkaan Gelmanin mielestä yhtä tärkeitä kuin Kiinan onnittelut, joita Putin varmasti odottaa.