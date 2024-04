Kreikan prinssi Nikolaos ja prinsessa Tatiana eroavat 14 vuoden liiton jälkeen

– Neljätoista vuotta kestäneen avioliiton jälkeen he ovat päättäneet purkaa liittonsa sovinnollisesti. Tähän päätökseen päädyttiin suurella huolellisuudella ja molemminpuolisella kunnioituksella, mikä kuvastaa heidän syvää arvostustaan toisiaan kohtaan ja heidän yhteisiä hetkiään, sivustolla kirjoitetaan.

– Heidän tulevaa kanssakäymistään ohjaavat jatkossakin samat kunnioituksen ja ymmärryksen periaatteet, kun he siirtyvät vahvaan ystävyyteen perustuvaan suhteeseen. He jatkavat elämäänsä ja rakentavat elämäänsä Kreikassa, jota he molemmat kutsuvat kodikseen. Perhe tukee heitä aina. Kiitämme teitä lämpimästi ymmärryksestänne ja siitä, että kunnioitatte heidän yksityisyyttään tänä aikana, sivustolla kirjoitetaan.