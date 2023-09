Näyttelijä Hugh Jackman ja vaimo Deborra-Lee eroavat 27 avioliittovuoden jälkeen

Näyttelijä Hugh Jackman ja hänen vaimonsa Deborra-Lee Jackman ovat päätyneet yhteisymmärryksessä avioeroon. He olivat naimisissa 27 vuotta.

He kertovat lausunnossaan Peoplelle, että heitä on siunattu, kun he ovat saaneet olla kolme vuosikymmentä aviomiehenä ja vaimona upeassa ja rakastavassa avioliitossa.