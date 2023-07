Ricky Martin ja puoliso Jwan Yosef eroavat kuuden vuoden avioliiton jälkeen

View this post on Instagram

Heidän toiveensa on jatkaa niin, että perheen terve dynamiikka säilyy ja jatkaa ystävinä säilyttäen kunnioituksen ja rakkauden toisiaan kohtaan.

Martin ja Yosef alkoivat seurustella vuonna 2015 kohdattuaan sosiaalisessa mediassa. Yhdessä he näyttäytyivät punaisella matolla vuonna 2016 Brasiliassa. Myöhemmin samana vuonna Martin ilmoitti parin kihlauksesta esiintyessään The Ellen DeGeneres Show’ssa .

Kaksi vuotta myöhemmin he menivät naimisiin. Heillä on kaksi lasta: Lucia, 4, ja Renn 3. Martinilla on entuudestaan kaksoset Matteo ja Valentino, jotka hän sai sijaissynnyttäjän avulla vuonna 2008.