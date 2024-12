Mikko Koivun ja Natalie-rakkaan häistä ennennäkemättömiä kuvia: "Sydäntäni särkee parhaalla mahdollisella tavalla"

Mikko Koivu ja hänen kumppaninsa Natalie menivät naimisiin lokakuussa.

Entinen NHL-tähti Mikko Koivu ja hänen puolisonsa Natalie Koivu (os. Dillon) avioituivat 20. lokakuuta. Natalie on jakanut tärkeästä päivästä ennennäkemättömiä kuvia Instagramissa 17. joulukuuta.

– Kauneimman viikon kaunein päivä, mitä koskaan on ollut. Lämmin auringonpaiste, syksyn huippuvärit ja enemmän onnea kuin osaan sanoa. ”Taivas laulaa sinulle”, eräs läheinen sanoi, Natalie kirjoitti koskettavasti.

– Kiitos kaikille, jotka ympäröivät meidät niin suurella rakkaudella, ja jotka auttoivat tekemään tästä päivästä kaikkein iloisimman, maagisimman, pyhimmän, vaivattomimman, hauskimman, liikuttavimman ja voimia antavimman. Sydäntäni särkee parhaalla mahdollisella tavalla, Natalie jatkoi.

Kuvia voit selata nuolesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Nataliella on kuvissa yllään vartalonmyötäinen häämekko, jonka yläosa on pitsiä. Mikko on pukeutunut tyylikkäästi tummansinisen ja mustan sävyiseen pukuun.

Kuvissa on myös Mikon veli Saku Koivu.

Mikko on käynyt avioerokiistaansa entisen vaimonsa Helena Koivun kanssa niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa jo usean vuoden ajan. Kiistaan on liittynyt niin entiset yhteiset kodit, omaisuus kuin lasten huoltajuus ja kotimaa. Tammikuussa 2024 uutisoitiin, että Koivujen ero on virallinen.

Mikolla ja Helenalla on kolme yhteistä lasta.