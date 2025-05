Kovia tehoja iskenyt puolustaja Ruotsista SM-liigaan

Porin Ässät on tehnyt vuoden pelaajasopimuksen ruotsalaispuolustaja Oskar Nilssonin kanssa.

Nilsson siirtyy Poriin SHL-seura Skellefteåsta, jossa on pelannut viisi viime kautta. Nilsson juhli toissa kaudella Ruotsin mestaruutta Skellefteån paidassa.

Nilsson, 34, on kunnostautunut tehokkaana pistenikkarina Skellefteåssa. Hän pelasi viiden viime kauden aikana joukkueessa 252 runkosarjaottelua tehoin 23+71=94 ja pudotuspeleissä 55 ottelua lukemin 3+12 =15. Päättyneellä kaudella tehot laskivat, kun 50 ottelussa syntyivät pisteet 3+4.

– Oskar Nilsson on kokenut ja monipuolinen puolustaja, joka pelaa kovalla asenteella. Hän on päässyt pelaamaan yhdessä Euroopan kovimmista seurajoukkueista Skellefteåssa viimeisen viiden kauden ajan. Siellä hän on kantanut hyvin vastuuta eri rooleissa niin ylivoimalla kuin alivoimalla sekä pelannut paljon pudotuspelejä viimeisten vuosien aikana, urheilujohtaja Janne Vuorinen sanoo Ässien tiedotteessa.

– Oskarilla on hyvät johtajaominaisuudet ja uskomme hänen sopivan hienosti Ässien pukukoppiin. Olemme tyytyväisiä, kun saimme näin kovan historian omaavan pakin Poriin.

Nilsson saapuu Poriin tavoitteenaan Suomen mestaruus.

– Halusin kokea urallani jotain uutta. Haluan haastaa itseäni ja koittaa saavuttaa mestaruuden uudessa sarjassa. Olen kuullut pelkästään hyviä asioita Ässistä ja Porin kaupungista. Pidän itseäni kahden suunnan puolustajana, jolla on kova kilpailuvietti.