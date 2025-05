Ruotsin mestariseura värväsi suomalaispakin

Ruotsin jääkiekkomestaruuden voittanut Luulaja rakentaa tulevan kauden ryhmäänsä, ja mestareiden tuorein hankinta tulee Espoosta. Luulaja kertoi tiistaina tehneensä sopimuksen puolustaja Kasper Kotkansalon kanssa.

Kotkansalo, 26, pelasi päättyneen kauden Kiekko-Espoossa kooten 56 runkosarjapelissä tehot 2+16. Aiemmin hän on pelannut Liigassa HIFK:ssa ja Ässissä ja sitä ennen Yhdysvaltain yliopistosarjassa.

– Hän on puolustaja, joka liikkuu hyvin kokoisekseen ja on hyvä kiekon kanssa. Varmaotteinen kahden suunnan pelaaja, joka on hyvä kaikessa, Luulajan GM Ulf Engman kuvaili.

Lue myös: Leijonien olympiavoittaja ja maailmanmestari siirtyy huippuliigaan

Kotkansalo kertoi jutelleensa Luulajassa pelanneiden, muun muassa Eetu Koivistoisen ja Joonas Raskin, kanssa.

– Heillä oli pelkästään positiivista sanottavaa seurasta ja kaupungista. Olen hyvin iloinen pääsystä yhteen Euroopan parhaista seuroista, ja odotan tätä haastetta todella kovasti, Kotkansalo hehkutti.

Luulaja ylsi tällä kaudella Ruotsin miesten kiekkomestariksi ensimmäisen kerran sitten vuoden 1996.