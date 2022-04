Tre Kronorin maailmanmestari SM-liigaan

Hjalmarsson, 33, on pelannut Ruotsin SHL:ssä 526 runkosarjaottelua tehoin 127+194=321.

Hän on ollut Ruotsin maajoukkueessa kolmissa MM-kisoista, joista saldona on maailmanmestaruus vuodelta 2013 sekä MM-pronssi 2014. Frölundan joukkueessa Hjalmarsson on ollut voittamassa kerran Ruotsin mestaruutta ja Mestarien liigaa peräti kolmesti.

– Hjalmarsson on kokenut huippupelaaja, joka tuo johtajuutta joukkueeseen. Hänellä on erittäin kova vaatimustaso ja työmoraali – viimeisen päälle joukkuepelaaja, joka on tottunut menestymään. Simon on tuloksentekijä, joka pystyy sekä syöttämään että viimeistelemään, sanoo Sportin urheilujohtaja Markus Jämsä seuran tiedotteessa.

Päättyvällä kaudella Hjalmarsson pelannut ICEHL-liigaa itävaltalaisessa Grazissa. Hän teki 47 ottelussa tehot 9+31=39.

Sport tiedotti maanantaina hankkineensa myös 25-vuotiaan ruotsalaishyökkääjän Jens Lööken Timråsta. Kovat tehot 23+39=62 Ruotsin Allsvenskanissa nousuun johtaneella viime kaudella tehnyt Lööke teki tällä kaudella SHL:ssä 8+13=21 pistettä.