Kanadalainen mestaripuolustaja siirtyy SM-liigaan – takonut kovat pisteet

Kanadalainen on pelannut Euroopassa aiemmin myös Tanskan ja Saksan pääsarjoissa. Tanskassa hän saavutti yhden mestaruuden Aalborg Piratesissa.

– Ässät on hieno ja perinteikäs organisaatio ja Liiga on yksi Euroopan parhaista sarjoista. Olen innoissani tästä haasteesta. Minulla on takanani hyviä kausia Tanskasta ja Norjasta ja haluan todistaa, että pystyn pelaamaan hyvin myös kovemmissa sarjoissa ja auttaa joukkuetta menestymään, mies kommentoi.