Skotlantilainen Alan Soutar myönsi olleensa uupunut ja helpottunut selviydyttyään dramaattisesta avauskierroksen trilleristä Teemu Harjua vastaan dartsin MM-kisoissa tiistaina.

Soutar aloitti ottelun Harjua vastaan loistavasti. Hän dominoi ja voitti kaksi ensimmäistä erää upealla tavalla, ennen kuin Harju käänsi ottelun Alexandra Palacessa jyrkästi skottia vastaan.

Soutar heitti peräti 15 ottelutikkaa ohi kohteen, kun taas Harju epäonnistui ratkaisussa neljästi. Lopulta jännitysnäytelmä päättyi lukemin 3–2 Soutarin hyväksi, mikä oli suuri helpotus skotlantilaiselle.

– Se on juuri oikea sana, helpottunut, Soutar totesi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Tiesin, että olin harjoitellut ja valmistunut hyvin. Kaksi ensimmäistä erää sujuivat loistavasti, ja sitten yhtäkkiä, enkä tiedä miksi, putosin kuin jyrkänteeltä. Otan tämän voiton vastaan, koska olin erittäin onnekas voittaessani ottelun. Erittäin onnekas.

Alan Soutar hukkasi 15 ottelutikkaa./All Over Press

Kysyttäessä syytä hänen tasonsa äkilliselle romahtamiselle, Soutarin oli vaikea nimetä yhtä ainoaa tekijää.

Maailmanlistalla 52. sijaa pitävä Soutar näki sekä oman mielentilansa että suomalaisen MM-debytantin parantuneen suorituskyvyn vaikuttaneen asiaan.

– Ehkä keskiarvoni näkeminen vaikutti asiaan, en tiedä. Katselen aina ruutua ja kritisoin itseäni. Mutta hän myös alkoi pelata hieman paremmin. Nämä kaksi asiaa kohtasivat. Hän oli parempi pelaaja viimeisissä erissä – mutta minä olen parempi pelaaja kokonaisvaltaisesti. Kunnia Teemulle, tietysti.

Vahva valmistautuminen auttoi Soutaria nopeaan alkuun. Skotlantilainen paljasti, että hän oli harjoitellut ennen MM-turnausta englantilaistähti Chris Dobeyn kanssa.

– Meillä oli uskomattomia otteluita keskenämme. Ajattelin, että jos pystyn haastamaan Chrisin, voin voittaa Teemun – mutta ihan niin se ei toimi, Soutar pohti.

– Darts on outo urheilulaji. Hän teki upean nousun. Viimeisissä erissä hän heitti 180- ja 140- tason pisteitä ja näytti pääsevän joka kerta edelle. Se todella sattuu, kun katsot maata ja ajattelet: "Anna minulle mahdollisuus", mutta hän osui jatkuvasti tupliin. Joten kyllä, olen vain helpottunut.

47-vuotias Soutar teki oman MM-kisadebyyttinsä vuonna 2022. Hän selvisi silloin neljännelle kierrokselle saakka, ja toisti temppunsa seuraavana vuonna. Viime vuoden MM-kisoissa tie nousi kuitenkin pystyyn heti avauskierroksella.

– Kaikki sanovat, että ensimmäisen kierroksen ottelu on kauhea, mutta sen haluaa vain voittaa, Soutar toteaa.

– Nykyinen taso on niin erilainen kuin vielä viisi vuotta sitten. Se on todella vaikeaa. Tarkoituksenani ei ole halveksua Teemua – hänelle kuuluu kunnia siitä, että hän pääsi Ally Pallyyn. Hän melkein voitti minut, ja ehkä hänen olisi pitänytkin voittaa. Olen melko tyytyväinen, että kokemukseni auttoi minua varmistamaan lopulta voiton viimeisessä tuplassa.

Soutar kohtaa toisen kierroksen ottelussaan hollantilaislupaus Gian van Veenin.