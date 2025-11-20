Jälki ei ollut kauneinta mahdollista, kun darts-tähdet Nathan Aspinall ja Chris Dobey olivat vaikuttajien kanssa haistamassa ruotsalaista perinneherkkua.

Ruokahaasteita järjestävä kaksikko Two Phat Lads on julkaissut viime aikoina videoita, joissa muun muassa urheiluhuiput joutuvat haistamaan hapansilakkaa eli surströmmingiä – Pohjanlahden rannikolta peräisin olevaa ruotsalaisten perinneherkkua.

Yhdellä pätkällä olivat mukana maailman parhaisiin dartsin pelaajiin lukeutuvat englantilaiset Nathan Aspinall ja Chris Dobey vaikuttaja Dean Alexin kanssa. He ovat autossa, jossa näkyy kaikkiaan kuusi henkilöä.

Voimakkaasta ja pahasta hajusta tunnettu herkku aiheuttaa ällöttävän reaktion. Kun hapansilakkapurkkia aletaan avata, Dean Alex oksentaa nopeasti kovalla paineella.

Pian laatta alkaa lentää yhdeltä jos toiselta – myös Aspinallilta ja tovin kuluttua Dobeylta.

Miesten vaatteet ja auto täyttyvät oksennuksesta.

Video on herättänyt sosiaalisessa mediassa laajalti tyrmistystä ja kummastusta.

Aspinall ja Dobey ovat kilpailemassa dartsin MM-kisoissa Lontoossa joulu-tammikuussa.