Dartsin MM-kisoissa Lontoossa todistettiin lauantaina historiallista temppua, kun singaporelainen heittäjäveteraani, 71-vuotias Paul Lim kohtasi Ruotsin hollantilaissyntyisen Jeffrey de Graafin.
Lim voitti ottelun 3–1, ja niin hänestä tuli kaikkien aikojen vanhin MM-dartsissa ottelun voittanut pelaaja. Aiemmin ennätystä piti hallussaan pohjoisirlantilainen John MaGowan, joka oli 67-vuotias voittaessaan Chris Masonin MM-kisoissa vuonna 2008.
– Tällainen hetki on saanut minut jatkamaan kaikki nämä vuodet. Tämä turnaus on dartsin Super Bowl, joten sanoisin, että tämä on hyvä hetki, Lim myhäili BBC:n mukaan.