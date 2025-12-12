Ruotsalainen Andreas Harrysson, 50, järjesti sensaation dartsin MM-kisoissa jo turnauksen toisena päivänä.

Maailmanlistan sijalla 114 oleva Harrysson voitti MM-debyytissään englantilaisen Ross Smithin erin 3–2. Smith on maailmanlistalla 12:ntena ja Euroopan mestari vuodelta 2022.

Smithillä, 36, oli jo ottelutikka 4. erän kolmannessa pelissä, mutta hän ei onnistunut. Tämän jälkeen ruotsalainen voitti kuusi peliä seuraavasta seitsemästä ja marssi voittoon.

Harrysson heitti ottelussa vajaan 94 pisteen keskiarvolla, Smithin lukema oli kolme pistettä parempi.

Harrysson eteni 64 pelaajan kaavioon, joka käynnistyy 20. joulukuuta. Hän kohtaa voittajan ranskalaisen Thibaut Tricolen ja japanilaisen Motomu Sakain ottelusta.

Turnaus pelataan Lontoossa. Palkintorahaa on jaossa viisi miljoonaa puntaa, josta mestarin osuus on miljoona puntaa.