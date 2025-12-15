Dartsin MM-kilpailuissa nähtiin erikoinen tilanne, kun avauskierroksen ottelunsa hävinnyt skotti Cameron Menzies löi nyrkkinsä veriseksi. Tuomari ohjeisti tätä poistumaan, minkä jälkeen Menzies joutui hakeutumaan sairaalahoitoon.

Maailmanlistalla sijalla 26 oleva Menzies kohtasi ensimmäisessä ottelussaan MM-debytantti Charlie Manbyn. Tilanne oli neljän setin jälkeen tasan 2-2, jolloin maailmanlistan 163:s Manby sai ratkaistua ottelun tuplalla. Hän oli epäonnistunut viidessä ratkaisuyrityksessä.

Menziesillä meni hermot tämän jälkeen täysin. Manby oli lopettanut yleisölle juhlimisen ja oli menossa kiittämään Menziesiä ottelusta, jolloin kuviin taltioitui skotti hakkaamassa nyrkillään pöytää, jossa pelaajat säilyttävät tikkojaan ja juomapullojaan.

2025 Getty Images

Menziesiltä nähtiin kohteliaisuushalaus Manbylle, minkä jälkeen tuomari ohjeisti skottia poistumaan lavalta. Kuvissa näkyi, kuinka vahvasti Menzies oli haavoittanut kättään, joka vuoti runsaasti verta. Brittiläinen toimittaja Phil Barres kertoi Sportbladetille, että Menzies lähti suoraan areenalta saamaan sairaalahoitoa.