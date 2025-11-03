Jääkiekon SM-liigan alkukausi on pulpunnut yllätyksiä. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi naulaa kolme terävää seurapoimintaa vertailussa 2000-luvun aiempiin runkosarjasijoihin.

MTV Urheilu otti tarkasteluun kahdeksan suuren SM-liigaseuran lopulliset runkosarjasijoitukset koko 2000-luvun ajalta kausilta 2000–2025. Sijat jaettiin kolmeen kategoriaan, 1–4, 5–9 ja 10–16.

– Minua alkoi kiinnostaa se, että tässä on aika poikkeuksellisia sijoituksia, Karri Kivi tuumii.

Sellainen on, että suurseuraksi mielletty Helsingin IFK rämpii SM-liigan jumbosijalla, 16:ntena. HIFK:n sijoittuminen runkosarjassa haarukkaan 10–16 on ylipäätään ollut todella harvinaista – niin on käynyt vain kahdesti tällä vuosituhannella.

Kivi pitää helsinkiläisten tämänkautista taaperrusta tähänkin nähden "ihan käsittämättömänä".

– Tämä on todella poikkeusvuosi.

Yhtä lailla poikkeuksellista on sarjan piikkipaikalla porskuttavan Ässien hirmuliito. Porilaiset yllätykselliseen Suomen mestaruuteen kaudella 2012–13 valmentanut Kivi huomioi, että Ässien lopullinen runkosarjasijoitus on ollut pykälillä 1–4 vain kahdesti tällä vuosituhannella.

– Ei ihme, että siellä verrataan "Vellu" Ketolan ja nuoren Arto Javanaisen aikaan.

3:14 HIFK:n ja Ässien päävalmentajat Olli Jokinen ja Jarno Pikkarainen lehdistötilaisuudessa lauantain ottelun jälkeen.

Kivi nostaa esiin myös Kärpät. Viime kaudella pudotuspelien ulkopuolelle 13:nneksi jäänyt oululaisseura lähti maajoukkuetauolle playoff-viivan alapuolella, juuri 13:ntena. Pistekeskiarvolla mitattuna Kärpät on vasta 15:ntenä.

– He ovat vain kolme kertaa olleet 2000-luvun aikana kaksinumeroisilla sijoilla, Kivi noteeraa.

– Tässä myös näkee, että Tappara ja Kärpät ovat olleet neljän joukossa ihan helkutisti.

Tapparalla noita runkosarjasijoituksia on 2000-luvun ajalta 16, Kärpillä 15.

Näet kahdeksan suuren SM-liigaseuran 2000-luvun runkosarjasijoitukset oheisesta grafiikasta. Sen alla taulukossa tämänhetkiset runkosarjasijat.

SM-liigan tämänhetkiset runkosarjasijoitukset: