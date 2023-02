SM-liigan runkosarjahuipennusta tahrii urheilullisesti irvokas tilanne: "Näin tämä ei vain voi jatkua"

C Moren studiossa torstai-illan Lukko–Tappara-ottelua seurannut Niklas Bäckström kommentoi tyhjennysmyyntejä hyvin kriittiseen sävyyn ja huomautti niillä olevan vaikutusta muihinkin joukkueisiin – muutenkin kuin niin, että niiden oli mahdollista täydentää kokoonpanoaan kevään pudotuspelejä silmällä pitäen.

– Liigalla on varmaan paljon mietittävää, mutta yksi, mikä ehdottomasti pitää ensi vuonna muuttua, on otteluohjelma. On seuroja, jotka oikeasti kilpailevat ja haluavat menestyä, taistelevat pudotuspelipaikoista, pisteistä, taloudellisesti erittäin isoista asioista, kotiedusta, Bäckström aloitti.