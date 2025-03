SM-liigassa jättipanosten viikko – kritiikkiä saanut tahti saa Karri Kiven tuen: "Täytyy olla joku etu"

Jääkiekon SM-liigassa riittää runkosarjan viimeiselle viikolle jännitettävää lähes jokaisella joukkueella. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi pitää sarjauudistusta tältä osin onnistuneena.

SM-liigan kärkinelikosta vain Ilves on varmistanut suoran puolivälieräpaikkansa, mutta silläkin riittää vielä taisteltavaa runkosarjan voiton varmistamiseksi. Lukko ja KalPa ovat edelleen iskuetäisyydellä.

Samaan aikaan käydään kovaa kamppailua neljän parhaan joukkoon pääsemiseksi, mikä tarjoaisi puolentoista viikon lepotauon myötä merkittävän edun sijoille 5–12 sijoittuneisiin nähden. Joukosta Lukko, KalPa, HIFK ja SaiPa yksi joutuu hakemaan puolivälieräpaikkaa vaikeamman kautta.

Edellisviikolla pelaajayhdistys Suomen jääkiekkoilijat ry. otti kantaa SM-liigan rajua otteluohjelmaa vastaan, kun ensimmäiseltä pudotuspelikierrokselta aloittamaan joutuvat pelaavat mahdollisesti viisi peliä seitsemään päivään. Tästä puolivälierät alkaisivat jo kahden päivän päästä.

– Minun mielestäni se on hyvä, koska se antaa runkosarjalle panosta, Kivi sanoo.

– Kyllä nelosella täytyy olla joku etu sijalla 12 olevaan nähden. Toinen on onnistunut nappiin ja toinen vetänyt ihan vihkoon. Sen täytyykin olla niin, että siinä tulee kuormaa.

Pelaajien taakka on ollut raju jo 60 ottelun runkosarjan aikana. Kausi on pitänyt sisällään poikkeuksellisen paljon loukkaantumisia, ja monen seuran poissaolijoiden listat ovat olleet pitkiä.

– Kovahan se on kuin mikä, ja voi olla ratkaisevaa, miten kärkipelaajat pysyvät kasassa. Se on selvää, Kivi toteaa.

Hurjat panokset viimeiselle viikolle

Jännitettävää riittää myös pudotuspeliviivalla ja tällä kaudella tulleen playout-viivan molemmin puolin. Sarjan kaksi viimeistä pelaavat keskenään ottelusarjan, jonka häviäjä joutuu karsimaan liigapaikastaan Mestiksen voittajaa vastaan.

Viimeiseen viikkoon lähdettäessä ero viimeistä pudotuspelipaikkaa pitävän TPS:n ja playoutiin matkalla olevan Pelicansin välillä on vain kuusi pistettä. Tähän väliin mahtuvat myös JYP ja Kärpät.

– Playoffsien ulkopuolelle jääminen on yleensä tarkoittanut sitä, että joukkueella ei vain riitä, mutta nyt sieltä voi jäädä ulos TPS, Kärpät tai Pelicans, Kivi listaa kauden epäonnistujia.

Viimeisimpien talouslukujen liikevaihdolla mitattuna nämä seurat kuuluvat sarjan kuuden suurimman joukkoon. Sen sijaan taloudellisesti sarjan pienimpään kolmannekseen kuuluvat SaiPa, KooKoo ja HPK ovat matkalla pudotuspeleihin. Myös Sport on lähellä paikkaa 12 parhaan joukossa.

– Nyt on tuollainen neljän viivan jännitysnäytelmä. Viimeinen viikko on lähtemässä käyntiin ja jokainen neljästä viivasta on auki, Kivi hämmästelee.

– Huomaan palaavani joka kierroksen jälkeen siihen tilanteeseen. Siellä on playoff-viiva, sitten ne, jotka pullahtavat ulos, ja sekin on merkittävä viiva siksi, että siellä on nyt isoja jäämässä pleijareista pois.

SM-liigan sarjataulukko:

O P 1. Ilves 58 108 2. Lukko 57 104 3. KalPa 57 101 4. HIFK 58 101 5. SaiPa 58 100 6. KooKoo 57 93 7. Ässät 58 91 8. K-Espoo 57 89 9. Tappara 57 87 10. HPK 57 83 11. Sport 58 78 12. TPS 57 77 13. JYP 58 75 14. Kärpät 57 74 15. Pelicans 57 71 16. Jukurit 57 45

Taulukossa O=pelatut ottelut, P=pisteet. SM-liigan runkosarjassa pelataan 60 ottelua, joten joukkueilla on jäljellä kaksi tai kolme ottelua.

– Kolmas viiva on neljän joukkoon, ja kun ajattelee, että kuinka paljon SaiPakin tarvitsisi sitä, että heidän hyvä kautensa palkittaisiin paremmilla lähtöasetelmilla.

– Ja sitten tietysti kärki. Ilves jahtaa nyt sitä ensimmäistä runkosarjavoittoaan vuoden 1988 jälkeen – tai jahtaa ja jahtaa, mutta ei se heitä varmaan haittaisi, jos se tulisi. Siinäkin on mielenkiintoa. Lukko ja KalPa ovat ihan persuksissa kiinni.