Suomalaisvalmentaja Tuomas Iisalon johtama Memphis Grizzlies pyyhki Miami Heatia vastaan tulleen rökäletappion nopeasti mielestään ja kukisti koripallon NBA:ssa viime kauden finalistijoukkueen Indiana Pacersin kotikentällään 128–103.

Memphisin 22-vuotias tulokas Cedric Coward nousi joukkueensa ykköspelaajaksi upottamalla kaikki kuusi kolmostaan. Takamies kirjautti kolmannessa NBA-pelissään komeasti 27 pistettä, kuusi levypalloa ja neljä syöttöä vajaan 24 minuutin peliajalla. Ja Morant teki Memphisille 19 pistettä ja Jaren Jackson Jr. 17 pistettä.

Ensimmäisen kautensa NBA-päävalmentajana avannut Iisalo on luotsannut Memphisin kolmessa ottelussa kahteen kotivoittoon. Joukkue kaatoi sarja-avauksessaan New Orleans Pelicansin, mutta viikonloppu alkoi 114–146-löylytyksellä Miamin käsittelyssä.

Grizzlies matkaa alkuviikosta Golden State Warriorsin ja Phoenix Sunsin vieraaksi.