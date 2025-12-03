Suomalaisvalmentaja Tuomas Iisalon luotsaama Memphis Grizzlies hävisi koripallon NBA:ssa San Antonio Spursille lukemin 119-126.

Memphisin alkukausi on ollut tahmea, mutta viime aikoina joukkue on osoittanut merkkejä paremmasta. Memphis voitti viisi kuudesta viime ottelustaan ja kolme ottelua peräkkäin, kunnes San Antonio katkaisi voittokulun.

Memphis on pelannut viime aikoina ilman tähteään Ja Morantia. Nyt Cam Spencer oli Memphisin tehokkain ja pussitti 21 pistettä. Zach Edey heitti 19 pistettä ja kahmi 15 levypalloa. Harrison Barnes oli San Antonion tehokkain 31 pisteellä.