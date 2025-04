Tuomas Iisalon Memphis jatkoi voittamista – tulokasjätti vakuutti: "Valtava vaikutus"

Memphis Grizzlies nappasi koripallon NBA:ssa toisen voittonsa suomalaisen päävalmentajansa Tuomas Iisalon alaisuudessa kaatamalla Detroit Pistonsin vieraskentällä 109–103.

Memphisin ykköstähti Ja Morant oli ottelusta sivussa sairastumisen takia, mutta Desmond Bane paikkasi poissaoloa vahvasti 38 pisteellään. Memphisin tulokassentteri Zach Edey rohmusi peräti 21 levypalloa ja sai Iisalolta ansaitut kehut.

– Hänellä on valtava vaikutus peliimme. Luulen, että hänen levypallolukemansa on seuramme tulokasennätys. Hän hakee säälimättömästi kakkospalloja ja tekee skriinejä heittäjillemme. Hänellä on erittäin valoisa tulevaisuus edessään, Iisalo kehaisi 224-senttistä Edeyä lehdistötilaisuudessa.

Voitto Detroitista oli toinen peräkkäinen Memphisille. Edellisessä ottelussaan joukkue kaatoi Miamin.

Iisalo nousi maaliskuun lopulla apuvalmentajan paikalta Memphisin väliaikaiseksi päävalmentajaksi potkut saaneen Taylor Jenkinsin tilalle. Memphis on varmistanut paikkansa pudotuspeleissä.