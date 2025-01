Lauri Markkasella vaikeaa NBA:n suomalaiskohtaamisessa

Suomalaistähti Lauri Markkasen edustama Utah Jazz kärsi jo viidennen peräkkäisen tappion koripallon NBA:ssa, kun suomalaisvalmentaja Tuomas Iisalon Memphis Grizzlies oli etevämpi lukemin 125–103.

Markkanen pelasi sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa vajaat 32 minuuttia, heitti vaatimattomat 11 pistettä ja keräsi kuusi levypalloa.

Sihti oli hukassa etenkin kolmen pisteen heitoissa, joista Markkanen upotti koriin vain yhden kahdeksasta. Kaikkiaan hän upotti viisi 14 pelitilanneheitostaan ja hukkasi ottelun ainoan vapaaheittonsa.

Täksi kaudeksi NBA:han apuvalmentajaksi siirtyneen Iisalon Memphis on ollut hyvässä vireessä. Joukkue on länsilohkossa kolmantena ja on voittanut kuusi ottelua peräkkäin. Utah on jumbosijalla 15.

Joukkueet kohtasivat edellisen kerran runkosarjan avauskierroksella lokakuussa. Tuolloin Memphis oli parempi lukemin 126–124.