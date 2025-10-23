Lauri Markkasen Utah Jazz avasi NBA-kauden näyttävällä voitolla Los Angeles Clippersistä.

Harjoituskaudella tulleesta käsivammasta toipunut Markkanen sai Jazzin pelaajista selkeästi eniten vastuuta ja upotti neljä seitsemästä kolmen pisteen heitostaan. Kaikkiaan Markkanen heitti 20 pistettä ja kahmi kuusi levypalloa, kun Utah voitti lukemin 129–108.

Jazzin tehokkain oli 22 pistettä heittänyt ja yhdeksän levypalloa ottanut Walker Kessler.

Toisaalla Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies aloitti NBA-kauden voitolla New Orleans Pelicansista lukemin 128–122. Karhujen tehokkaimpana koreja upotti 35 pistettä heittänyt supertähti Ja Morant, jolta jäi koko harjoituskausi välistä vääntyneen nilkan vuoksi.

Grizzlies jäi avausneljänneksellä peräti 15 pisteen takamatkalle ja nousi ottelussa ensimmäisen kerran johtoon vasta kolmannella neljänneksellä tilanteessa 79–78. Pelicans käväisi päätösneljänneksellä vielä kuskin paikalla, mutta Morantin ja Jaren Jacksonin 18 pistettä ja kahdeksan levypalloa riittivät lopulta voittoon, vaikka Jacksonin virheet ehtivät täyttyäkin.