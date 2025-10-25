Lauri Markkanen teki 33 pistettä, mutta suomalaisen tähdittämä Utah Jazz taipui koripallon NBA:n jännitysnäytelmässä Sacramento Kingsille 104–105.
Ottelun paras pistemies Markkanen nosti vapaaheitoillaan vierasjoukkue Utahin 104–103-johtoon 28 sekuntia ennen pelin loppua. Domantas Sabonis iski Sacramentolle seuraavaksi kaksi pistettä, ja viimeisessä Utahin hyökkäyksessä Keyonte Georgen heitto epäonnistui.
Markkanen nappasi ottelussa myös neljä levypalloa ja antoi yhden syötön.
Utah on aloittanut NBA-kauden voitolla ja tappiolla.