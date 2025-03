Kova lausunto Tampereen playoff-trilleristä – Ilveksen heikko kohta puhuttaa: "Tyytyvätkö vain siihen?"

Jääkiekon SM-liigan puolivälierät käynnistyvät keskiviikkona. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi perkaa tässä jutussa asetelmat runkosarjavoittaja Lukon ja yllättäjä-Sportin vääntöön sekä kutkuttavaan Tampereen paikallissarjaan.

(1.) Lukko–Sport (11.)

Lukko pääsee aloittamaan pudotuspelit paalupaikalta. Karri Kivi nostaa esiin raumalaisten maalieron, joka oli runkosarjan paras. Myös päästettyjen maalien odottama oli koko sarjan paras, eli pienin.

Lukko ei kuitenkaan yllättäen onnistunut 60 pelin otannassa ylivoimalla alkuunkaan. Se oli kaikista joukkueista heikointa.

– Surkea ylivoima on ihan käsittämätön yksityiskohta. Lukko on kuitenkin puolivälierissä ainoa selvä ennakkosuosikki, Kivi toteaa.

Mielenkiinto kohdistuu joukkueen sairastupaan. Kuka sieltä pääsee pois, kun tosipelit alkavat? Tähtipuolustaja Eric Gelinasin ja kapteeni Sebastian Revon tilanteet ovat tässä vaiheessa auki.

– Nostan kyllä Gelinasin tähän, että tuleeko hän heti mukaan vai ei. Hän oli kaukalon hallitsevin pelaaja, kun jäi pois loukkaantumisen vuoksi. Repo taas on Lukon vaarallisin yksilö, Kivi pohtii.

– Jos he eivät ole alusta asti mukana, se tasoittaisi hivenen asemia. Nämä kaksi ovat todella tärkeitä pelaajia.

3:26 Vaasassa juhlittiin lauantaina seurahistorian ensimmäistä puolivälieräpaikkaa

Kiven mielestä Vaasan Sportin suurin ase on paineettomuus. Kotkapaidat pääsevät haastamaan ilman minkäänlaista tuskaa voittamisen pakosta.

– Lisäksi heillä on onnistumisen kokemus taustalla. He näkivät jo KooKoota vastaan, miten homma toimi.

Sport yllätti runkosarjassa mainiosti pelanneen KooKoon ja pudotti sen neljässä ottelussa pudotuspelien avauskierroksella.

– Sport onnistui ottamaan KooKoolta vauhtikiekon pois hyvällä liikkeellä. Ihan samanlainen joukkue on Lukkokin. Meni aivan nappiin se pelaaminen 1. kierroksella. He eivät tyytyneet passiiviseen puolustamiseen, vaan ottivat tiiviillä viisikolla KooKoolta avaimet pois. Se pätee Lukkoonkin, Kivi profetoi altavastaajan iskuasemia.

Lukon ja Sportin puolivälieräsarja käynnistyy keskiviikkona Raumalta. Toinen ottelu pelataan heti torstaina Vaasassa.

(2.) Ilves–Tappara (9.)

Kun SaiPa hoiteli TPS:n jatkoerässä, ja Tappara kellisti omassa painepelissään K-Espoon, toteutui tamperelainen herkkupala puolivälierien osalta.

Ilves ja Tappara kohtasivat pudotuspeleissä viimeksi keväällä 2017. Tuolloin ennakkosuosikki Tappara joutui kuitenkin tekemään täyden päivätyön säälipleijareista ponnistaneen Ilveksen kanssa. Kivi seisoi tuossa sarjassa Ilveksen penkin takana. Tappara jatkoi lopulta välieriin vasta seitsemän pelin jälkeen.

Lähtökohtien pitäisi nytkin olla selvät. Runkosarjan kakkoseksi suhteellisen tasaisella suorittamisella yltänyt Ilves on monen papereissa suuri pelillinen ennakkosuosikki. Tapparan kausi on ollut karmaiseva vuoristorata. Hallitseva triplamestari oli runkosarjassa vasta yhdeksäs, ja se joutui tahkomaan avauskierroksella täydet viisi peliä Kiekko-Espoota vastaan.

Karri Kivi heittää Ilveksen suosikkiaseman tylysti roskakoriin.

– Ei semmoista isoa suosikkia ole olemassakaan, kun nuo kaksi kohtaavat, hän pamauttaa.

2:09 Tappara iskee jatkoon – kapteeni Otto Rauhalalta huima ratkaisu alivoimalla

Kivi perustelee asetelmien tasaisuutta paikallishegemonian lisäksi myös Tapparan näytönhaluilla.

– Tappara pelaa kautensa pelastamisesta. Silloinhan se jälkipyykki olisi heillä paljon pienempi. Muutenhan tämä vuosi on mennyt heiltä totaalisesti pieleen.

MTV Urheilun asiantuntija huomioi myös joukkueiden kannattajat. Kiekkokaupungin voidaan odottaa olevan totaalisen sekaisin seuraavan parin viikon ajan.

– Kyllä mä olen vähän huolissaan, että miten ne tosifanit tämän kestää. Suosittelen kyllä metsäkävelyä. Tulee olemaan niin paineinen sarja. Erityisesti kovan luokan fanit, pitäkää huolta itsestänne, menkää metsään. Täytyy palautua samalla tavalla kuin pelaajien melkein, Kivi repeää nauramaan.

– Pelillisesti tässä on vastakkain Ilveksen tiivis viisikko ja Tapparan ei-tiivis viisikko. Sitä on mielenkiintoista seurata, että miten se muokkautuu.

Ilves tarvitsee tulosta ja vääntövoimaa ykkösnimiensä takaa.

– Onko Ilveksellä ratkaisuaggressiivisuutta? Joukkue on kärjen takana aika tasapaksu. Jos tulee vaikeita hetkiä, niin tyytyvätkö he vain siihen? Esimerkiksi Eemeli Suomen pelikunto on tähän nojaten valtava asia. Tyypin tuntien luulen, että varmaan hän on kaukalossa.

Kivi mainitsee myös aloitusympyrän. Ilves oli runkosarjassa erittäin heikko aloittajajoukkue. Se jäi viimeistä edelliseksi. Tappara oli puolestaan paras tällä osastolla.

Tapparan suurin kompastuskivi on sama, jota Kivi on ihmetellyt koko kiekkokauden ajan.

– Miksi ne pakit eivät auta toisiaan? Jos vasen pakki menee kiekkoon, niin toisen puolustajan apu on pelistä toiseen todella vaisua. Ottaen huomioon, että siellä on Pasi Puistola ollut vuosia mukana apurina, olisi hänellä varmaan eväitä puuttua asiaan. Se on kyllä todella iso pelillinen juttu, että jos he meinaavat sieltä Ilveksen alta päästä pois, niin se toinen puolustaja ei voi vain seistä toimettomana.

Tapparalla on sauma, mikäli oman pään flegmaattisuus ja täyden kentän tasapaino löytävät oikeille urille.

– Jos Tappara saa sen pois, että hyökkääjät karkaavat ja pakit eivät auta toisiaan, niin silloin haastetaan Ilvestä ja kysytään sitten heidän hyökkääjiltään sitä tekopaikoille väkisin pyrkimistä.

Ilves–Tappara-sarja pelataan Nokia-areenassa. Paini alkaa keskiviikkona Ilveksen kotipelillä. Tappara isännöi perjantaina.

Korjaus klo 12.39: Ilves ja Tappara kohtasivat pudotuspeleissä viimeksi vuonna 2017. Jutussa oli aiemmin virheellinen vuosiluku.

6:45 Rikard Grönborg ja Jyrki Aho perkasivat viiden ottelun trillerisarjan maanantai-iltana