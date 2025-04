Raimo Helmisen SaiPa teki Lukolle yllätystempun – Karri Kivi ihastelee: "Kokeneiden koutsien tapa"

Jääkiekon SM-liigassa molemmat välieräsarjat ovat katkolla perjantain viidensissä otteluissa. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi nostaa esiin psyykepuolen merkityksen.

Raumalla kohtaavat runkosarjan voittaja Lukko ja kauden suuryllättäjä SaiPa, joka on ajanut vastustajansa selkä seinää vasten. Lappeenrantalaiset johtavat sarjaa voitoin 3–1, kun finaalipaikkaan vaaditaan neljä voittoa.

– SaiPa on tähän mennessä ylittänyt itsensä koko ajan. Lukko-sarjassa on tullut vielä yksi vaihde päälle. Lukko on selvästi kiekollisin välieräporukoista, ja SaiPan peli perustuu ehkä vähiten kiekollisuteen, Karri Kivi analysoi Liigaviikko-ohjelmassa.

– Lukko siitä pienestä hallinnasta huolimatta ei voittanut kahta ensimmäistä peliä, ja SaiPa on käyttänyt sen kaikilla mausteilla hyväkseen.

SaiPan vauhti ei tunnu hyytyvän kevään kovissa koitoksissa. Taustalla ovat Kiven mukaan päävalmentaja Raimo Helmisen luisteluharjoitukset.

– Tästä täytyy Raimo Helmisen kanssa puhua kauden jälken tarkemmin, mutta kaikki klipit, mitä olen nähnyt SaiPan harjoituksista, viittaisi siihen, että heillä on ihan puhtaita luisteluharjoitteita. Yksi ryhmä luistelee, toinen huilaa ja kolmas katsoo myös vierestä, Kivi sanoo.

– Ei kauheasti tule happoa, mutta silti vedetään todella kovaa luistelua. Se on kokeneiden koutsien tapa ollut pitkään. Tuntuu, että se on viime vuosina ollut katoamassa, mutta nyt Helminen on näyttänyt, että se tuohon joukkueeseen on sopinut erinomaisesti.

Kiven mukaan oiva näyte SaiPan huimasta liikkeestä nähtiin edellisessä neljännessä ottelussa, jonka SaiPa voitti maalein 5–2.

Kiven mukaan Lukko pelasi ensimmäisessä erässä erittäin monipuolista kiekollista, hienoa peliä, mutta erätauolla tapahtui jotain.

– SaiPa yksinkertaisesti ilmeisesti sillä niin loistavalla liikkeellään, aggressivisudellaan aiheutti sen, että Lukko ei uskaltanut eikä pystynyt enää pelaamaan, vaan rupesi pelaamaan vähän sellaista KooKoo-peliä, että lähdetään kiireellä toiseen päähän. Mutta sillä erotuksella, että heillä ei pysynyt kiekko mukana.

Huipputason maalivahdit

Välierissä kaikkien neljän joukkueen maalivahdit ovat torjuneet vakuuttavasti. SaiPa ja Ilves ovat luottaneet yhteen mieheen, kun Kari Piiroinen ja Ondrej Pavlat ovat kantaneet torjuntavastuun. Lukko on vuorotellut Joni Ortion ja John Lethemonin välillä, kun taas KalPassa päävastuun kantanut Stefanos Lekkas on saanut yhden huiluvuoron Juha Jatkolan pelatessa.

– Kaikki maalivahdit pelaavat huipputasolla. Sieltä ei tule eroja. Pelilliset identiteeetit ovat olemassa, mutta selvästi pelien ratkaisut ovat tulleet psyykepuolella poikkeuksellisesti tänä vuonna. Kaikki ovat pelanneet oman näköistä peliään ja kaikilla on tyyli pelata, jolla voi voittaa pelejä. Nämä erot, mikä on se päiväkohtainen vire, on noussut ratkaisevaan ruutuun.

Ilveksen ja KalPan sarjassa yksi kauden suurimmista ennakkosuosikeista Ilves on joutunut vaikeuksiin ja on selkä seinää vasten perjantaina voittojen ollessa 3–1 KalPalle.

KalPa vei suvereenisti kahta ensimmäistä ottelua, mutta Ilves on ollut niskan päällä kahdessa seuraavassa. Siitä huolimatta KalPa onnistui nipistämään Kuopion nelosottelusta tärken voiton itselleen.

– Molempien peli antaa mahkut voittaa, molempian maalivahdit antaa mahkut voittaa, mutta se psyyke-ero on ollut toiselle etu kaksijakoisesti näissä peleissä. Se näkyi kyllä keskiviikkona Kuopiossa, ja Ilves hävisi silti 1–0.

– Ilves meni ihan hulluna kiinni koko ajan ja aktiviisuudellaan hallitsi peliä. Tuntui, että ilvesläiset oli ekana kiekossa aina. KalPa onnistui niillä hetkillä puolustaan maalia, kun myllytys oli kovimmilaan ja sitä kautta nappasi voiton.

Ilves purnasi voimakkaasti KalPan voittomaalia. Päävalmentaja Tommi Niemelä haastoi osuman maalivahdin häirintänä, mutta tuomaristo oli eri mieltä. Niemelä tilitti tilanteesta suurieleisesti vielä ottelun jälkeen.

Vaikka Ilveksen tilanne on vaikea, näkee Kivi tamperelaisilla mahdollisuutensa. Ilveksen on tärkeää unohtaa neljännen ottelun tapahtumat ja keskittyä tulemaan viitospeliin samaan tapaan kuin Kuopiossa.

– Ilveksellä toi, mitä on tapahtunut, että miten se pystyy sen nollaamaan ja lähtemään samalla draivilla, mitä on kaksi edellistä peliä.