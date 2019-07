Avaruuden uusi kilpajuoksu on jo kovassa vauhdissa: Matka Marsiin on vielä kaukana, mutta Elon Musk uhoaa pääsevänsä Kuuhun jo parissa vuodessa ja Trump viiden vuoden päästä – ehtiikö Kiina lopulta ensin?

Kiina on edennyt avaruusohjelmassaan määrätietoisesti. Maa vei ensimmäisen taikonautin avaruuteen vuonna 2003 ja ensimmäinen avaruuskävely tehtiin vuonna 2008. Tällä vuosikymmenellä Kiina on onnistunut laskeutumaan miehittämättömällä aluksella Kuuhun. Seuraava askel voisi olla taikonauttien lähettäminen sinne.

USA tähtää Kuuhun 2024

Palmroth uskoo, että Yhdysvalloilla periaatteessa on mahdollisuuksia palata Kuuhun tässä aikataulussa. Teknistä osaamista on ja joitakin Apollo-konkareita on edelleen elossa. Ongelma on ollut pitkäjänteisen rahoituksen takaaminen avaruusohjelmalle.