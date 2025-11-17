Kymijoesta on löytynyt Suomelle uusi matolaji. Asiasta kertoo löydön tehnyt Kymijoen vesi ja ympäristö ry.
Kymijoki virtaa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Uudenmaan maakunnissa. Matolaji löydettiin Kouvolasta Mäkikylän jätevedenpuhdistamon alapuolelta syksyllä 2024 otetusta pohjaeläinnäytteestä.
Uusi laji on harvasukasmatoihin kuuluva Vejdovskyella intermedia. Se on pituudeltaan vain 1,3–3 millimetriä. Se on makean veden laji, joka esiintyy suurissa joissa ja järvissä.
Vejdovskyella intermedia on laajalle levinnyt laji mutta harvoin löydetty. Kyseessä ei siis ole vieras- tai tulokaslaji. Saman suvun toinen laji on esiintynyt Suomessa aiemminkin.
Yhdistyksen mukaan näyte lähetetään Luonnontieteellisen keskusmuseon kokoelmiin ja lisätään Suomen lajiluetteloon.
Harvasukasmadot elävät maaperässä sekä pohjasedimentissä makeissa vesissä ja merialueella. Ne syövät eloperäistä ainesta, toimivat hajottajina ja ovat ravintoa muille eläimille.