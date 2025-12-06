Ilmavoimat tekee itsenäisyyspäivän paraatin ohimarssin aikana ylilentoja Hornet- ja Hawk-hävittäjillä.

Perinteinen Puolustusvoimien itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati alkoi puoliltapäivin Kouvolassa Kymenlaaksossa. Tapahtuma käynnistyi kenraaliluutnantti Kim Jäämeren paraatikatselmuksella Kouvolan pesäpallostadionilla. Jäämeri toimii Suomen sotilasedustajana EU:ssa ja Natossa.

Jäämeri ottaa myös vastaan paraatin ohimarssin. Hänen seurassaan ohimarssin vastaanottopaikalla Salpausselänkadulla ovat Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ville Kaunisto. Suomen sotien veteraanit ja lotat ovat paraatissa kunniavieraina.

Paraatiin osallistuu joukkoja Maavoimista, Merivoimista, Ilmavoimista, Maanpuolustuskorkeakoulusta ja Rajavartiolaitoksesta sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjä. Paraatiin osallistuu lisäksi Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten kalustoa.

Ilmavoimat tekee ohimarssin aikana myös ylilentoja Hornet- ja Hawk-hävittäjillä. Ylilentoja on määrä tehdä myös Maavoimien helikoptereilla.

Sää on Kouvolassa kuitenkin varsin pilvinen, mikä voi haitata lentojen näkyvyyttä.