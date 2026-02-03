Poliisin mukaan epäilty toimi yksin.
Poliisi epäilee, että 24-vuotias nainen suunnitteli iskua turkulaiseen oppilaitokseen. Teko oli tarkoitus toteuttaa teräaseella.
Poliisi sai estettyä teon valmistelun, eikä konkreettista vaaraa syntynyt.
Nainen vangittiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä henkeen tai terveyden kohdistuvan rikoksen valmistelusta.
Epäilty on poliisin käsityksen mukaan ollut aikeissaan yksin.
– Motiivina olivat tekijän henkilökohtaiset syyt, joita poliisi ei voi avata enempää. Epäilty ei ollut oppilaitoksen henkilökuntaa eikä opiskelija. Suunniteltu kohde valikoitui muista syistä, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Järvenpää Lounais-Suomen poliisilaitokselta.
Tapauksen esitutkinta on päättynyt, ja asia siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan.