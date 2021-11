Tälläkin viikolla tuhannet lapset joutuvat kiusatuksi Suomen kouluissa – THL:n tutkija vakavana: "Pitkäkestoiseen kiusaamiseen puututtava vahvemmin"

Lähdimme käymään Espoon Lintumetsän koulussa. Täällä periaate on se, että kiusaamiseen puututaan aina, kun sitä havaitaan.

Silti Espoossa yli kolmannes yläkoulun koulukiusaamistilanteissa mukana olleista kertoo, että kiusaaminen on jatkunut tai pahentunut siitä kertomisen jälkeen. Rehtori vannoo ennaltaehkäisyn nimiin.

– Luottamuksen rakentamista aikuisten sekä oppilaiden välillä. Jokainen uskaltaa olla sellainen kuin on. Hyväksytään erilaisuutta. Opetellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Tammisuo on huolissaan erityisesti nettikiusaamisesta.

– Tänä päivänä suurin osa kiusaamisesta on siellä netissä. Se on eristämistä ryhmistä, haukkumista, jopa valeprofiileja.

Toiveena vahvempi moniammatillista tuki ja vastuuopettajat

THL:n kouluterveyskyselystä selviää, että arviolta 10 000 4.-5.-luokkalaista joutuu kiusatuksi vähintään joka viikko ja yli 7 000 8.-9.-luokkalaista. Koulukiusaamisen kitkemiseksi on tehty vuosikausia töitä – silti hyvä kehitys on pysähtynyt.

– Jokainen säännöllisesti kiusatuksi tullut on liikaa. Täytyisi todella kiinnittää huomiota siihen, että miten opettajat saisivat moniammatillista tukea ajoissa niiden kiusaamistilanteiden selvittämiseen ja silloin ne eivät menisi tähän viikottaiseen suuntaan. Ja tärkeää olisi, että siellä olisi vastuuaikuinen, joka seuraa tilannetta, että se kiusaaminen varmasti loppuu, sanoo THL:n tutkija Jenni Helenius.

– Lasten ja nuorten välisiin konflikteihin puuttuessa on tärkeää kuunnella kaikkien osapuolten näkökulmat siitä, mitä on tapahtunut ja seurata, että kiusaaminen varmasti loppuu, tutkija jatkaa.

Moni ei ole päässyt psykologin vastaanotolle

Miksi kiusaaminen ei lopu, vaikka se huomataan?

Näillä hyvinvointialueilla entistä useampi koulukiusaamistilanteissa mukana ollut yläkouluikäinen lapsi kertoo, että kiusaaminen on jatkunut tai peräti pahentunut kiusaamisesta kertomisen jälkeen.

– Ehkä se kertoo siitä, että tilannetta hoitavilla aikuisilla ei ole ollut riittävän selkeitä toimintamalleja tai osaamista katkaista sitä kiusaamista. Joskus ehkä aikuiset eivät ole saaneet kokonaiskuvaa siitä, mitä kaikkea kiusaamistapaukseen on liittynyt, jotta olisivat voineet auttaa tarpeeksi, Helenius arvioi.

"Kiusaamisesta kokeneet tarvitsisivat useimmiten tukea toipumiseensa"

Ongelma on sitkeä ja vaikea.

– Kiusaamistilanteet ovat tosi vaikeita ja jokaisen tapauksen selvittämiseen pitää keskittyä. Opettajilla on tosi paljon työtä muutenkin ja he ovat tässä vaikeassa tilanteessa, kun vaatimuksia on paljon ja kiusaamistilanteet tapahtuvat usein huomaamatta ja yllättäen. Vaikeiden kiusaamistilanteiden selvittämisessä tarvitaan muiden ammattilaisten ja yleensä myös vanhempien yhteistyötä.