Mitä tehdä, jos lasta kiusataan päiväkodissa? Eskariopet vastaavat

Soita päiväkotiin tai laita viestiä, että nyt pitäisi pitää palaveri. Mitä nopeammin ollaan liikkeellä, sitä helpompi asiaa on selvittää ja käsitellä, opettajat neuvovat.

Selvittäkää, mitä on tapahtunut

Turkki ja Nikander painottavat, että kiusaaminen on vakava asia ja siihen tulee puuttua. He eivät missään nimessä väheksy asiaa.

Kiusaamisväitteiden selvittäminen perin pohjin on erittäin tärkeää. Turkki ja Nikander ovat huomanneet työnsä kautta, että kiusaaminen on terminä lapsille hankala.

– He eivät välttämättä oikeasti ymmärrä, mitä se tarkoittaa, Nikander sanoo.

Hän antaa esimerkin siitä, miten ajatuskulku voi mennä pienen ihmisen mielessä: lapsi on saattanut kuulla, että sanaa "kiusaaminen" käytetään ja hän tajuaa sen olevan negatiivinen asia: "Nyt tuo teki jotain ikävää minulle ja minusta tuntuu pahalta, eli se on kiusaamista."

Joskus voikin asiaa selvittäessä käydä ilmi, että kyse ei ole kiusaamisesta vaan väärinkäsityksestä. Päiväkotikaveri on saattanut esimerkiksi vahingossa osua kädellä toiseen tai on ottanut toisen lapsen kädestä lelun.

– On tärkeää avata asiaa, koska siinä on aika iso ero, Nikander selittää.

Vanhempien huoli on ymmärrettävää

Jos lapsi kertoo kotona, että häntä kiusataan päiväkodissa, vanhemmat tietysti huolestuvat. Se on täysin ymmärrettävää.

Tästäkin syystä Nikander ja Turkki painottavat sitä, miten tärkeää on lähteä neutraalisti avaamaan sitä, mitä päiväkodissa on oikeasti tapahtunut.

– Huoli on todella ymmärrettävää. Olisi hyvä todella matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä, jos on mitään sellaista, että lapsi kertoo, että joku kiusaa, sanoo Nikander.

Avoin kommunikointi on tärkeää

Sekä Kristiina Turkki että Emil Nikander painottavat, että tehokkainta on aina tiivis yhteistyö varhaiskasvatuksen ja vanhempien välillä. Yhteinen linja ja avoin kommunikaatio auttavat tehokkaasti selvittämään kiusaamistilanteet.

Tuntematon ja vieras voi herättää ennakkoluuloja

Turkki ja Nikander pohtivat, että yleisellä tasolla puhuttaessa usein kiusaamisessa on taustalla jokin ennakkoluulo. Lapsi saattaa kiusata toista sen takia, että ei tunne tätä ja koska toisessa lapsessa on jotain erilaista.

Joskus tähän voi auttaa se, että lapset tapaavat vapaa-ajalla esimerkiksi leikkitreffien merkeissä, jos se on mahdollista. Kun lapset tutustuvat paremmin, he saattavat huomata, että heillä on yhdessä kivaa.