Kouluampumisesta tunnetun Columbinen koulun purkamista harkitaan "sairaalloisen kiinnostuksen takia" – vuosittain sadat ihmiset pyrkivät sisälle kouluun murhien takia

Columbinen ampumistapausta puidaan yhä tänäkin päivänä esimerkiksi netissä, jossa sillä on oma ihailijajoukkonsa. Viranomaiset ovat lähettäneet alueen asukkaille kirjeen, jossa heiltä kysyttiin, tulisiko koulurakennus purkaa ja rakentaa uudelleen tämän kiinnostuksen suitsimiseksi.

Sadat pyrkivät vuosittain joukkomurhan tapahtumapaikalle



– Suurin osa heistä on paikalla vain harmittoman, hieman sairaalloisen uteliaisuuden takia. On kuitenkin pieni ryhmä ihmisiä, joilla on tarkoitus tehdä pahaa.