Las Vegasin hotelliampumisen jäljet näkyvät vielä kaksi vuotta myöhemmin: osa uhreista odottaa yhä hoitoa, kymmenet perheet surevat kuolleita – "Emme koskaan tule saamaan vanhaa elämäämme takaisin"

Muistot voivat herätä milloin vain

Anely on myös yksi ammuskelusta selvinneistä. Hän sai paniikkikohtauksen työpaikallaan pari kuukautta sitten. Työpaikan rakennus oli remontissa, ja naulapyssyn ääni oli muistuttanut aseen ääntä.

Ammuskelusta selvinneet ovat kahden vuoden aikana muodostaneet tiiviin ryhmän, jossa vertaistukea jaetaan esimerkiksi Facebookin välityksellä. Selviytyjiä on ympäri Yhdysvaltoja, mutta heitä yhdistää ymmärrys siitä, minkälaista oli olla paikan päällä.

Ampuja valmisteli tekoaan pitkään

– Emme koskaan onnistuneet vastaamaan siihen kysymykseen, miksi Stephen Paddock teki tämän, seriffi Joe Lombardo sanoi ennen tutkinnan tulosten julkistamista The Washington Postin mukaan.

Satojen miljoonien korvaukset uhreille

Kiinteistöt omistava kasinojätti MGM Resorts on LA Timesin mukaan kertonut, että se valmistautuu maksamaan jopa 800 miljoonaa dollaria (noin 734 miljoonaa euroa) korvauksia ammuskelun uhreille ja heidän läheisilleen.

Lisäksi yritystä odottaa yli 700 miljoonan vakuutusmaksut tapahtuman johdosta. Oikeuskäsittely on kuitenkin yhä kesken.

Joukkokanteeseen on osallisena 4 200 vastaajaa, joista osa on nostanut kanteen myös muissa osavaltioissa. He syyttävät hotellinomistajaa puutteellisista turvajärjestelyistä, jotka vaaransivat 22 000 ihmisen hengen.