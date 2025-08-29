Kotus: Peukku on kuukauden sana

MTV UUTISET – STT

Elokuun sana on peukku, kertoo Kotimaisten kielten keskus Kotus. 

Peukku on muuntohuumeeseen alfa-pvp:hen viittaava slangisana, jota käytetään sekä puheessa että salatuilla verkkoalustoilla.

Mediassa on viime aikoina uutisoitu peukusta, jonka käyttö on lisääntynyt Suomessa räjähdysmäisesti. Peukku aiheuttaa käyttäjilleen muun muassa voimakasta riippuvuutta ja vakavia elinvaurioita.

Kotuksen mukaan huumeiden slanginimissä on tavallista mukailla niiden virallisempien nimitysten äänneasua. 

Peukku-sanan voi tulkita jäljittelevän alfa-pvp:n loppuosan alkuäänteitä.

