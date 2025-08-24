"Finglish" rehottaa: Testaa, osaatko itse kirjoittaa nämä termit oikein

Testaa, osaisitko kirjoittaa mainostekstin oikein!Shutterstock
Julkaistu 24.08.2025 19:07

Maria Aarnio

We took the new system into use... eiku? Testaa, osaatko kirjoittaa mainostekstit oikein!

"Finglishiksi" kutsutaan niin sanottua muka-englantia, joka on sekoittunut suomen kieleen.

Ian Mac Eochagáin taistelee ilmiötä vastaan uuden teoksensa 101 finglishmiä – eroon tankeroista avulla (Aviador, 2025).

Teos käsittelee kirjoitettua englantia, jonka tarkoituksena on myydä, siis esimerkiksi mainoksia.

– Suomalaisten yritysten tuottamat englanninkieliset tekstit ovat niin ongelmallisia, että niiden tekijät ansaitsisivat potkun takalistoonsa. Minä aioin antaa sen, Eochagáin napauttaa teoksessa.

Kirjaan esimerkkejä on poimittu tosielämästä, mutta niihin sortuu moni.

– Tarkoitukseni ei ole ilkkua virheitä tehneille yrityksille ja organisaatioille, vaan selittää, miksi suomalaiset tekevät näitä virheitä ylipäätään, ja tarjota korjausehdotuksia.

Testaa, osaisitko sinä kirjoittaa mainostekstin oikein!

Jos testi ei näy, tee se täällä.

