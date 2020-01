Tällainen on kotkalainen vaihtoehto muovikupeille – Kotkamills pyrkii maailman markkinoille uudenlaisella materiaalilla

Kotkamillsin tehtaalla kone sylkee ulos pinnoitettua kartonkia, josta voidaan valmistaa muovia korvaavia astioita ja pakkauksia. Ero perinteisiin kartonkikuppeihin ja pakkauksiin on se, että pinnoite ei ole muovia.

– Tässä meidän ratkaisussa käytettävät aineet ovat sellaisia, että ne hajoavat luonnossa ja ennen kaikkea se kierrätettävyys on helppoa eli ei tarvita kemikaaleja, Kotkamills Oy:n toimitusjohtaja Markku Hämäläinen selittää.

Muovittomien kartonkikuppien kysyntä maailmalla on kasvamassa.

Uusia sopimuksia luvassa lähiaikoina

Kotkamillsin kartonkikoneen kapasiteetti on 400 000 tonnia.

Biotermien villi viidakko

Suurelle yleisölle erilaisten muovia korvaavien materiaalien vertailu on hankalaa. Tarjolla on muun muassa biohajoavia, biopohjaisia, kompostoituvia ja kierrätettäviä tuotteita.

– Meille on huono juttu, etteivät ihmiset ymmärrä, mitä nämä eri asiat tarkoittavat, huomauttaa Hämäläinen.

Direktiivi lisää muovittomien tuotteiden kysyntää

EU:n valmisteilla oleva muovidirektiivi hyödyttää Kotkamillsin liiketoimintaa. Tarkoitus on kieltää täysmuovikupit kokonaan ja rajoittaa muovipäällysteisten kartonkikuppien myyntiä.

– Harva tiedostaa sen, että kertakäyttökupeista kuitupohjaisia on vain kolmannes ja loppu on täysmuovikuppeja ja siellä on meidän markkina, Hämäläinen selittää.