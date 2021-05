Paperikoneita suljetaan Suomessa, eikä se ole sattumaa – tältä metsäteollisuutemme näyttää tulevaisuudessa

Yksi syy metsäteollisuuden muutosmyllerrykseen on se, että paperin käyttö on laskenut merkittävästi. Suomessa on suljettu vuoden 2002 jälkeen yhteensä 34 paperikonetta. Viime viikolla Stora Enso ilmoitti sulkevansa Kemin Veitsiluodon tehtaan.

– Yhteiskunta on digitalisoitunut ja se näkyy nyt suomalaisessa metsäteollisuudessa. Sen rakenne on muuttunut melkoisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kartonki- ja selluteollisuuden osuus on kasvanut huomattavasti, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Matleena Kniivilä tietää.

Kniivilä avasi metsäteollisuuden haasteita ja mahdollisuuksia Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa. Uusia tuotteita tarvitaan ja niillä voi olla isokin merkitys tulevaisuudessa. Se jää nähtäväksi, korvaavatko ne paperin.

– Kehitystyötä on tehty paljon. Nostaisin kartongin kokonaisuutena esiin, koska se on tulevaisuuden ratkaisu esimerkiksi muovin korvaamisessa. Siinä mielessä se on monella tapaa ympäristöystävällinen ratkaisu, Kniivilä toteaa.

Kotkamills on ollut edelläkävijä kartongin kehittäjänä. Siellä on kehitetty esimerkiksi täysin muoviton kuppikartonki.

Pakkaamista, tekstiilejä ja makeutusaineita

Kartonkikoneet ovat osin korvanneet Suomessa suljettuja paperikoneita, koska tällä hetkellä metsäteollisuuden valtavirta painottuu pakkaamisen puolelle.

– Se käsittää muun muassa tarjoilupakkauksia ja juomakuppeja. Niissä on tehty Suomessa innovaatioita ja se tarkoittaa myös muovin korvikkeita, VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin kertoo.

Suomessa on käynnissä metsäteollisuuden puolella lisäksi niin sanottu kolmas aalto eli siellä siirrytään materiaaleista enemmän kuluttamisen puolelle.

– Käytännössä se tarkoittaa ruokaa, juomaa, lääkkeitä ja terveydenhuoltoa. Esimerkiksi makeutusaineita, läpinäkyviä etikettejä tai menetelmiä, joilla voi poistaa vedestä mikromuovi- tai hormoniyhdisteet, Harlin avaa.

Tekstiileihin tarvittavat materiaalit ovat nyt suosittuja eli sekin liittyy pakkaamiseen. Tavallaan.

– Ehkä se kaikkein isoin oletusarvo laitetaan ihan niinkin yksinkertaiseen asiaan, kuin ihmisen pakkaamiseen eli vaatetukseen. Myös rakentamisesta tulee todella isoja volyymeja, Harlin kertoo.

Hän jatkaa, että puurakentaminen ja ristilaminoitu puu auttavat vähentämään esimerkiksi betonin kulutusta.

Jopa puuvillaa yritetään korvata uusilla materiaaleilla

Sellulosaa ja puhtaanvalkoista uusiokuitua sisältävä tekstiilijäte saa oikeanlaisella teknologialla käsiteltynä uuden elämän. Infinited Fiber -niminen yritys valmistaa Espoon ja Valkeakosken pilottitehtaissa materiaalia, jolla on tarkoitus korvata tulevaisuudessa puuvillan käyttöä.

– Meillä pilotoidaan ja testataan teknologiaa, jolla voidaan tehdä erilaisista jätevirroista, kuten tekstiili-, kartonki- tai paperijätteestä uutta puuvillaa. Sellaista laadukasta tekstiilikuitua, joka muistuttaa ja tuntuu puuvillalta, Infinited Fiberin toimitusjohtaja Petri Alava iloitsee.

Se on tärkeää, koska maapallolla ei ole enää riittävästi neitseellisiä raaka-aineita ja tekstiiliteollisuus on merkittävä ympäristöongelmien aiheuttaja.

– Nykyisiin esimerkiksi tekstiileissä käytettäviin raaka-aineisiin liittyy mittavia ympäristöongelmia. Kuluttajat ajavat tätä muutosta voimakkaasti ja haluavat vastuullisesti tuotettuja ja vastuullisia materiaaleja, Alava tietää.