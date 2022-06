Tämä läpinäkyvä kelmu ei ole muovia, vaan puuta – puupohjaisista pakkauksista kehitetään korvaajia muovisille

Puisia pakkauksia on jo tarjolla lähes kaikkiin mahdollisiin tarkoituksiin. Tuotekehittelyä on vauhdittanut se, että muovipakkauksien käyttöä halutaan vähentää ympäristösyistä. Myös pakkausten kierrätettävyys on tärkeä kilpailuvaltti. Erilaisia puupakkauksia esitellään tällä viikolla Helsingin Messukeskuksessa PulPaper-tapahtumassa.