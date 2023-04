Kotimaan koivun siitepölykausi on vasta alkamassa ja tilanteen arvioidaan muodostuvan hankalaksi

– On arvioitu, että tilanne koivun siitepölyn osalta muodostuu Suomessa keskimääräistä hankalamaksi, sanoo Katariina Ijäs Allergia-, iho- ja astmaliitosta.

Huhtikuussa on ollut Suomessa ilmanlaadun ongelmana ennen muuta katupöly.

– Erityisen hankala se on sydän- ja verisuonisairaille, keuhkosairaille, pienille lapsille ja iäkkäille. Katupölyn ikävä piirre on se, että se sisältää erikokoisia hiukkasia. Isoimmat jäävät nenän ja suun limakalvoille, mutta pienhiukkaset hengitetään keuhkoihin asti. Lisäksi katupölyssä on hyvin pieniä hiukkasia, jotka pääsevät keuhkojen kautta verenkiertoon asti.