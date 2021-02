Koronatartuntojen määrä kasvoi viikossa vain kahdessa EU-maassa enemmän kuin Suomessa – eniten tartuntoja työikäisillä, monin paikoin laajoja tartuntaketjuja

Viikolla 7, eli 15.–21. helmikuuta, Suomessa todettiin yhteensä yli 3 400 koronavirustartuntaa, joka on selvästi enemmän kuin edellisellä viikolla. Tapausten ilmaantuvuus oli koko maassa 62 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti, kun edeltävällä viikolla ilmaantuvuus oli 46, STM:n ja THL:n tiedotteessa kerrotaan.

Tartuntoja on eniten työikäisillä, varsinkin nuorilla aikuisilla. Kaikista tapauksista noin 80 prosenttia todettiin alle 50-vuotiailla ja noin 45 prosenttia alle 30-vuotiailla. Yli 60-vuotiaiden osuus todetuista tapauksista oli noin 9 prosenttia, ja yli 70-vuotiaiden osuus oli noin 3 prosenttia.

Monilla alueilla ilmaantuvuus noussut moninkertaisiksi

Erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella koronavirusepidemiatilanne on heikentynyt viime viikkoina. Tautitapausten ilmaantuvuus on kasvanut myös yhdeksällä muulla alueella kahden viimeisen viikon aikana. Ilmaantuvuus sen sijaan laski tai pysyi samana 11 sairaanhoitopiirin alueella.

Uusia tapauksia on todettu sekä tunnetuissa tartuntaketjuissa että niiden ulkopuolella.

– Usean sairaanhoitopiirin alueella on raportoitu joukkoaltistumisia, joista on käynnistynyt tartuntaketjuja. Koronavirustapausten ilmaantuvuus on noussut esimerkiksi Satakunnan Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiireissä sekä Ahvenenmaalla moninkertaiseksi viikolla 7 verrattuna edelliseen viikkoon, tiedotteessa sanotaan.