Koskelan uhrin omaisten asianajaja kertoo, miten vanhemmat ovat reagoineet suuren surun keskellä: "Hirveä kuorma – liian suuri käsiteltäväksi"

Helsingin käräjäoikeus antoi eilen välituomion, jossa tekoaikaan 16-vuotiaat murhasta syytetyt pojat määrättiin mielentilatutkimukseen. Tutkimuksen teettääminen kestää tavanomaisesti useita kuukausia.

Oikeus arvioi vasta mielentilatutkimuksen jälkeen, mihin rikoksiin poikien katsotaan syyllistyneen. Varsinaisen tuomion antamiseen menee siis vielä kuukausia.

16-vuotias poika menetti henkensä joulukuun alussa perjantaisena iltana raa’an väkivallan seurauksena Koskelan sairaala-alueella. Asianajaja Janne Nuutinen kertoo Rikospaikan haastattelussa, että tieto tapahtuneesta tavoitti uhrin vanhemmat, kun poliisi saapui kertomaan asiasta kasvotusten.

Pojan ruumiin oli löytänyt sairaalatyömaan rakennusmies maanantaisena aamunaa.

– Tunteita on ollut äärilaidasta toiseen. Se on asia, joka voi jollakin tavalla suhteellistua ajan kanssa, mutta äkkiseltään ja näin lyhyen ajan jälkeen, se on vielä liian suuri käsiteltäväksi. Suru ja menetys on käsittämättömän suuri, asianajaja sanoo.

Poikkeuksellinen rikostapaus on saanut valtavasti julkisuutta. Sosiaalisessa mediassa on järjestetty muistelukampanjoita ja tukikeräys. Uhriin ja omaisiin on suhtauduttu suurella myötätunnolla. Nuutisen mukaan vanhemmat on kuitenkin toivoneet yksityisyyttä ja kiihkottomuutta asian käsittelyssä.

– On vihaa ja on katkeruutta, mutta kaikesta huolimatta heillä on selkeä käsitys siitä, ettei kyse ole mistään kostosta tai muusta. He luottavat tähän järjestelmään ja siihen, että se tuottaa mahdollisimman oikeudenmukaisen lopputuloksen.

Tieto on lisännyt tuskaa

Osaltaan omaisten tuskaa on lisännyt tieto siitä, minkätyyppisen väkivallan kohteeksi oma lapsi joutui. Teossa oli kidutuksenomaisia piirteitä. Nuutinen ei mene yksityiskohtiin, mutta toteaa esitutkinnassa selvinneiden väkivallantekojen olleen vanhemmille “hirveä lisärasite ja kuorma”.

– Ylipäätään oman lapsen kuolema on kenelle tahansa vaikea käsitellä ja ymmärtää, saati sitten jos siihen liittyy jotakin tuon tyyppistä.

Poliisi kertoi tutkinnan alkuvaiheessa, että uhri oli lastensuojelun asiakas. Tutkinnassa selvisi myös, että uhri oli joutunut useita kertoja aiemminkin “ystäviensä” pahoinpitelyn kohteeksi.

Asianajajan mukaan poliisi perehtyy myös sosiaalipuolen toimintaan, mutta selvitystyö on vielä kesken.

– Kaikenlaisia ajatuksia tulee mieleen, mutta ne eivät tässä vaihessa ilman faktoja perustu mininkään. Kun on tietoa, niin sen pohjalta voidaan sittn arvioida vastuukysymyksiä, käytäntöjä ja muita asioita, joita mahdollisesti pitäisi muuttaa. Asia on poliisilla selvityksessä, enkä voi vielä sitä kommentoida.