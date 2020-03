Koronavirus leviää Yhdysvalloissa, testipakkauksista pulaa – sairaanhoitajien mukaan varautuminen sairaaloissa heikkoa

Summa on huomattavasti suurempi kuin presidentti alun perin pyysi kongressilta. Trump tavoitteli 2,5 miljardin apupakettia mutta sanoi myöhemmin hyväksyvänsä mielellään suuremmankin summan.

Kaksitoista kuollut

Yhdysvalloissa on todettu ainakin 180 koronavirustartuntaa, ja virukseen on kuollut 12 ihmistä.

Viranomaiset ovat korostaneet, että viruksen aiheuttama riski on suurelle osalle kansalaisista pieni.