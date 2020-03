Koronavirustartunnat ylittivät 100 000:n haamurajan: uusia tartuntoja muun muassa Niilin risteilyaluksella ja Vatikaanissa – Kiinan Hubeissa ei yhtäkään uutta tartuntaa

Myös Etelä-Afrikasta ja Nigeriasta on löytynyt yksi tapaus kummastakin. Egyptistä löytyi perjantaina 12 uutta tartuntaa Niilin risteilyalukselta.

Ruotsin ulkoministeriö kehotti perjantaina kansalaisia välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista Pohjois-Italiaan. Esimerkiksi torstaina ilmoitetuista 28 uudesta tartunnasta ainakin puolella on suora yhteys Italiaan. Ruotsissa on jo toista sataa viruksen saanutta.

Virus levisi myös suomalaisten suosimalle Gran Canarian lomasaarelle, mistä löytyi ensimmäinen koronavirustapaus, kertovat Espanjan terveysviranomaiset Twitterissä. Tartunnan saanut on italialaisnainen, joka ei kuitenkaan ole saanut oireita.

Tartunta löytyi Arinagan alueelta, missä nainen on pantu karanteeniin loma-asuntoonsa. Espanjalaismedian mukaan naisen kolme ystävää yritti torstaina päästä lentokoneeseen, mutta pääsy evättiin ja kolmikko pantiin karanteeniin.

Jo aikaisemmin virusta on tavattu Teneriffalta ja La Gomeran saarelta.

Iranin ex-apulaisulkoministeri kuoli virukseen

Viruksen pahimmin runtelemiin maihin kuuluvassa Iranissa rekisteröitiin 17 uutta koronaviruskuolemaa. Uusia tartuntoja rekisteröitiin yli 1 200, mikä nosti viruksen saaneiden kokonaismäärän jo yli 4 700:n. Kuolleita on pitkälti toista sataa

Kuolleiden joukossa oli myös Iranin ulkoministeriön neuvonantaja ja maan entinen apulaisulkoministeri Hossein Sheikholeslam, 68. Virus on levinnyt myös maan parlamenttiin, missä noin kahdeksan prosenttia kansanedustajista on sairastunut. Heidän joukossaan ovat muun muassa maan apulaisterveysministeri ja yksi parlamentin varapuhemiehistä, kertoi Radio Farda.

Iran on sulkenut koulut ja yliopistot viruksen vuoksi, lyhentänyt työaikaa ja peruuttanut kaikki suuret urheilu- ja kulttuuritapahtumat estääkseen viruksen leviämisen.

Etelä-Korea suuttui Japanin karanteenista

YK muistutti perjantaina kaikkia maita siitä, että karanteeneissa ja viruksen torjuntatoimissa on kunnioitettava ihmisten perusoikeuksia ja ylilyöntejä on vältettävä.

Risteilyaluksella testataan matkustajia

Grand Princess -risteilijällä on 3 500 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Osa laivalla olijoista on saanut koronavirukseen sopivia oireita, joten viranomaiset ovat siirtäneet aluksen paluuta San Franciscoon.

Risteilijä on tulossa Havaijilta. Viranomaisten mukaan alus pysyy merellä siihen saakka, kunnes oireita saaneiden testitulokset ovat tiedossa.

Hubeissa ei tartuntoja, Wuhanissa edelleen toista sataa

Kiinan viranomaisten mukaan Wuhanin tartunnat saattavat loppua kokonaan jo kuluvan kuun aikana. Sen sijaan ulkomailta Kiinaan tuotujen tartuntojen määrä nousi perjantaina edellispäivään verrattuna. Ulkomailta tuotuja koronavirustartuntoja on nyt varmistunut yhteensä 36.

Kiinassa on saanut koronaviruksen yli 80 000 ihmistä. Heistä yli 3 000 on kuollut.

Kiinan ulkopuolella eniten virustartuntoja on Etelä-Koreassa, missä yli 6 000 ihmistä on saanut viruksen ja 42 on kuollut.