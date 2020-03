Hurja leviäminen jatkuu: Italiassa koronavirukseen kuollut jo lähes 150 ihmistä

Myös tartunnan saaneiden määrä on kasvanut lähes 770:llä. Koronavirus on todettu Italiassa nyt lähes 3 860 ihmisellä.

Maan hallitus on päättänyt siirtää 7,5 miljardia euroa koronavirustilanteen hoitamiseen. Valtiovarainministeri Roberto Gualtierin mukaan summa on tarkoitus käyttää lähinnä terveyspalveluiden, väestönsuojelun ja lainvalvonnan resurssien lisäämiseen.

Britanniassa terveysviranomaiset ovat puolestaan kertoneet maan ensimmäisestä koronaviruskuolemasta. Tautiin kuollut oli viranomaisten mukaan vanha ihminen, jolla oli entuudestaan terveydellisiä ongelmia.

Ranskassa lähes sata uutta tapausta

Ranska on ilmoittanut kahdesta uudesta koronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta. Maan terveysministeriön mukaan Ranskassa kuusi ihmistä on nyt kuollut koronavirukseen.

Uusia tapauksia on ilmennyt yli 90, ja tartuntojen kokonaismäärä on nyt lähellä 400:aa.

Myös Iran on raportoinut 15 uudesta koronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta. Virallinen kuolonuhrien määrä on nyt yli sadan. Uusia tartuntoja on lähes 600, mikä nostaa tartuntojen määrän yli 3 500:n.

Viranomaiset ovat kertoneet koulujen ja yliopistojen pysyvän suljettuina iranilaisen vuoden loppuun. Iranissa vuosi päättyy maaliskuun 19. päivänä ja kansallista lomaa vietetään huhtikuun alkupuolelle asti.

– Ihmisten ei pitäisi tulkita tätä tilaisuutena matkustella. Heidän pitäisi pysyä kotona ja ottaa varoituksemme vakavasti. Virus on todella tarttuva ja asia on vakava, siitä ei pidä vitsailla, sanoi terveysministeri Saeed Namaki televisioidussa lehdistötilaisuudessa.

Koulujen sulkemisten lisäksi monia kulttuuri- ja urheilutapahtumia on siirretty ja työtunteja vähennetty eri puolilla maata.

Iranissa on Kiinan jälkeen eniten koronavirustartuntoja maailmassa.

Ruotsin Estellen koulu meni kiinni

Uutistoimisto TT:n mukaan Ruotsissa todettiin torstaina kymmeniä uusia koronavirustartuntoja. Yhteensä Ruotsissa on noin sata vahvistettua koronavirustartuntaa.

Iltapäivälehti Expressenin mukaan Ruotsissa on suljettu koronavirusvaaran vuoksi yksityiskoulu, jota käy muun muassa prinsessa Estelle. Campus Manilla -koulu sijaitsee Tukholman Östermalmilla, ja yhdellä sen oppilaista on todettu koronavirus.

Expressin mukaan koulusta on lähetetty vanhemmille kirje, jossa todetaan, että koulu suljetaan oppilaiden ja työntekijöiden turvallisuuden vuoksi sekä siksi, että tapaus on herättänyt runsaasti levottomuutta.

Osa koulun oppilaista on jo aikaisemmin jäänyt vapaaehtoisesti karanteeniin, koska he olivat käyneet alueilla, joissa mahdollisuus saada virus on suuri.

Ruotsin hovista kerrottiin Expressenille, että Estelle ei ole saanut virusta, mutta hän jää muiden oppilaiden tapaan kotiin. Koulu pysynee suljettuna useita päiviä.

Prinsessa Estellen lisäksi noin 300 miljoonaa koululaista ja opiskelijaa ympäri maailmaa on jo joutunut jäämään kotiin viruksen vuoksi, koska kouluja on suljettu.

Ruotsissa on myös siirretty kahta avaruusraketin laukaisua Esrangen avaruuskeskuksesta Kiirunan lähellä. Keskuksen johtajan Lennart Poromaan mukaan laukaisut olisivat liittyneet tällä viikolla alkavaksi ajateltuun opiskelijaprojektiin, jonka myötä keskukseen olisi tullut satakunta vierailijaa eri puolelta Eurooppaa.

– Se ei nyt tuntunut kovin hyvältä idealta, Poromaa kuittasi radiohaastattelussa.

Etelä-Afrikan sairastunut oli matkaillut Italiassa