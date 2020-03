Koronavirus ei ole niin vaarallinen kuin alun perin luultiin – THL vastaa MTV Uutisten lukijoiden kysymyksiin

THL:n professori ja johtaja Mika Salminen kertoo, että koronavirusepidemia on mahdollista puhjeta myös Suomessa, mutta sen todennäköisyyttä on vaikea ennustaa.

– Meillä on Euroopassa yksi maa, jossa epidemia on täydessä vauhdissa ja useassa muussa maassa on viitteitä epidemian puhkeamiselle, Salminen kertoo.