MTV Uutisten lukijat kysyivät, THL vastaa: Milloin koronavirusrokote on aikaisintaan valmis, vaikuttavatko THL:n ohjeet matkavakuutukseen?

– Ikävä kyllä rokotteen kehittäminen on hidasta, joten sitä ei ole näköpiirissä lähiaikoina. Olen nähnyt yhden arvion, jonka mukaan rokote koronavirusta vastaan saataisiin kehitettyä aikaisintaan 1,5 vuoden kuluttua.

Mitä ulkomaille matkustavien kannattaa ottaa huomioon?

– Kannattaa seurata ulkoministeriön matkustustiedotteita. On tärkeää huomioida, että joissakin maissa on otettu käyttöön erilaisia keinoja, jotka voivat vaikeuttaa matkustamista. On myös itse arvioitava, onko epidemia-alueelle matkustaminen välttämätöntä, Salminen vastaa.