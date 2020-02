Koronaviruksesta jo viime vuonna varoitellut kiinalaislääkäri kuollut virukseen – mediatiedot ristiriitaisia

Kuolleita on ainakin 563, kun maan viranomaiset kertoivat yli 70 uudesta kuolemasta keskiviikon jälkeen. Tartunnan saaneita on Manner-Kiinassa ainakin 28 000.

Torstaina kiinalaismediat kertoivat, että kuolonuhrien joukossa on koronaviruksesta jo viime vuoden lopulla varoitellut kiinalaislääkäri Li Wenliang . Kolmikymppinen Li joutui sairaalaan tammikuun puolivälissä, ja kuun alussa varmistui, että hän oli saanut virustartunnan potilaaltaan. China Post kertoo sairaalan vahvistaneen kuitenkin, että Li on yhä elossa, mutta kriittisessä tilassa. Myös New York Times kertoo sairaalan tviitanneen, että Li on elossa, mutta kriittisessä tilassa.