Koronaviruksen vakava tautimuoto antaa lievää paremman suojan, sanoo asiantuntija – nämä asiat voivat vaikuttaa koronarokotteen tehoon

Rokote on siis varsin tuore tapaus – onko sen tehosta vielä tässä vaiheessa luotettavaa näyttöä?

Asiaa on tutkittu niin maailmalla kuin Suomessakin.

Miten pitkäksi aikaa kaksi rokotetta antaa suojan?

Tehon keston tutkiminen on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan haastavaa, sillä rokotteen teho riippuu monesta yksittäisestä asiasta.

Puoli vuotta toisen rokoteannoksen ottamisen jälkeen rokotteen teho on Kontion mukaan ”varsin hyvä”.

– Ilman muuta sairastumista vastaan nähdään hiipumista, mutta todella paljon vähemmän laskua on suojassa vakavaa tautia ja kuolemaa vastaan, Kontio toteaa.

Kontion mukaan on kuitenkin tutkitusti todistettu, että rokotteen pidempi antoväli antaa paremman suojan.

Vaikuttaako rokotevalmistaja rokotteen tehoon?

Suomessa on käytössä useampia koronavirusrokotteita. Kontion mukaan rokotteen antama tehossa ”ei käytännössä eroja ole”, ainakaan heti rokottamisen jälkeen.

– Nyt on huomattu, että adenovirusvektorirokotteilla suoja hiipuu hiukan nopeammin nimenomaan tartuntaa vastaan. Mutta suoja on todella hyvä edelleen vakavaa tautia ja kuolemaa vastaan, Kontio vakuuttaa.

Tällä hetkellä ainut Suomessa käytössä oleva adenovirusvektorirokote on Astra Zeneca, josta tosin ollaan luopumassa marraskuussa.

Onko teho parempi, jos on saanut kaksi annosta samaa rokotetta?

Kontion mukaan toistaiseksi ei kovin kattavaa tutkimustietoa ole siitä, millaisia vaikutuksia rokotetehoon on, jos on saanut kahta eri koronarokotetta yhden ja saman sijaan.

– Ainakaan se ei näytä olevan huonompi, eli siinä mielessä ei ole väliä, jos on kahta eri valmistetta saanut.

Miten pitkään sairastettu korona antaa suojan?

THL on arvioinut, että sairastettu koronavirus on kuin koronarokotteen annos, jolloin kahta rokoteannosta ei tarvita – yksi riittää.

– Jos on sairastanut vakavan taudin, suoja todennäköisesti on parempi, jos on ihan lievän taudin sairastanut.