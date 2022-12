Kiina höllää mahdottomaksi käynyttä koronalinjaansa – Suomen suurlähettiläs: "Tarve on kytenyt jo jonkin aikaa"

Myös maan sisäinen matkustaminen helpottuu, kun maakunnasta toiseen matkustavien ei tarvitse enää esittää 48 tunnin sisällä tehtyä koronatestiä eikä heitä testata heti, kun he ovat saapuneet perille.

Mikkola muistuttaa, että Kiinan tautitilanne on tällä hetkellä pahempi kuin se on koskaan ollut. Kiina on suuri maa ja epidemiatilanne sen eri osissa vaihtelee. Mikkola epäilee, että kaupungit saattavat toimia eri tahtiin rajoitusten lieventämisessä.